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НАЗК нагадує дорослим, куди писати про коштовні подарунки: не Святому Миколаю

П'ятниця, 31 грудня 2021, 21:57
фото НАЗК

У переддень Нового року Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало про вимоги до декларування подарунків.

Деталі: НАЗК в Telegram

Дослівно: "Новорічні свята — це час домашнього сімейного затишку, справжніх чудес та, звісно ж, подарунків. І якщо в дитинстві про подарунки ми писали до Святого Миколая, то в дорослому житті доброчесні посадовці не забувають повідомити про коштовні гостинці від рідних та близьких до НАЗК".

Деталі: У НАЗК нагадують, що у декларації за 2021 рік необхідно буде вказати подарунки від рідних та близьких на суму понад 11 895 грн (5 прожиткових мінімумів (ПМ).

Якщо новорічний подарунок вартує понад 113 500 грн (50 ПМ), то впродовж 10 днів із моменту отримання доброчесні декларанти подають повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Отримувати подарунки на суму понад 2 379 грн (1 ПМ) від особи (групи осіб), яка не є вам близькою, заборонено. Адже це порушення закону "Про запобігання корупції".

Дослівно: "НАЗК щиро бажає вам у наступному 2022 році, щоб усі ваші надії справдилися, близькі були здорові, а вас оточували лише доброчесні люди".

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації


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