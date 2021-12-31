НАПК напоминает взрослым, куда писать о ценных подарках: не Святому Николаю

В канун Нового года Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило о требованиях относительно декларирования подарков.

Детали: НАПК в Telegram

Дословно: "Новогодние праздники - это время домашнего семейного уюта, настоящих чудес и, конечно же, подарков. И если в детстве о подарках мы писали Святому Николаю, то во взрослой жизни добродетельные чиновники не забывают сообщить о дорогих гостинцах от родных и близких в НАПК".

Детали: В НАПК напоминают, что в декларации за 2021 год необходимо будет указать подарки от родных и близких на сумму более 11 895 грн (5 прожиточных минимумов (ПМ)).

Если новогодний подарок стоит более 113 500 грн (50 ПМ), то в течение 10 дней с момента его получения добродетельные декларанты подают сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Получать подарки на сумму свыше 2 379 грн (1 ПМ) от лица (группы лиц), не являющегося вам близким, запрещено. Ведь это нарушение закона "О предотвращении коррупции".

Дословно: "НАПК искренне желает вам в следующем 2022 году, чтобы все ваши надежды сбылись, близки были здоровы, а вас окружали только добродетельные люди".