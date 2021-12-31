Зеленський у новорічному привітанні похвалився здобутками і тим, як налякав олігархів

Президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік, пожурив попередніх президентів за вихваляння й сам похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів.

Джерело: новорічне привітання президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "А як ми налякали олігархів?

Вперше вони бояться закону. Одного закону.

Настільки бояться, що лякають всіх нас.

Лякали, що ми замерзнемо. Але ціни на газ для наших громадян не зросли. І це факт. Лякали, що ми будемо голодні. А ми вперше зібрали понад 100 мільйонів тонн урожаю. І це рекорд для незалежної держави.

До речі, зібрали на землі, яку мали вивезти вагонами. Принаймні так нас лякали. Але ринок землі запустився. Мільйони українців стали реальними власниками своєї землі.

Це відзначають усі наші міжнародні партнери. Саме ті, про яких лякали, що вони від нас відвернуться".

Деталі: Зеленський згадав гучні святкування 30-ї річниці Незалежності України. Зокрема, він згадав, що цього року провели Кримську платформу і делегації 46 країн-учасниць нагадали про російську анексію Кримського півострова.

Президент пригадав усі спортивні звершення та перемоги року, зокрема участь української збірної з футболу в Євро-2020. Зеленський пожартував, що українська збірна програла англійській "тільки тому, що наші хлопці не хотіли зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером". Окрім того, зеленський пожартував про золоту медаль народного депутата від партії "Слуга народу" Жана Беленюка за золоту медаль: "приємно, коли говорять, що депутат не вивозить золото з України, а привозить його до України".

Також у зверненні гарант перелічив громадян, які в новорічну ніч продовжують виконувати свій обов’язок, зокрема військових в зоні проведення операції Об’єднаних сил, українських полярників в Антарктиді, лікарів, водіїв транспорту, пожежників і правоохоронців.

У майбутньому році президент ставить собі дві основні цілі – збільшити темпи вакцинації та наблизити настання миру в Україні й повернути тимчасово окуповані території Донбасу й Криму.

Пряма мова: "Щоб сусіди в гості до нас – з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю й без стуку. І щоб друзі – і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе, – не у Твіттері, а поруч. І щоб родичі приїжджали. І щоб приїжджали частіше. З Донбасу, з Криму.

Але не в гості, а до себе, поверталися додому, адже всі ми – одна сім'я. І Донбас, і Крим.

И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте.

І буде так, як має бути в Україні. Як у пісні:

Одна калина за вікном,

Одна родина за столом,

І Україна, бо в нас іншої нема.

Усього цього я хочу вам усім, дорогі українці, побажати. А ми для цього все зробимо".

Деталі: Президент запросив на новорічну урочисту вечерю в Маріїнський палац видатних українців, які мали помітні здобутки або звершення в культурі, спорті, військовій справі, освіті й політиці.