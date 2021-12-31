Зеленский в новогоднем поздравлении похвастался достижениями и тем, как напугал олигархов

Президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении вспомнил победы украинцев за прошлый год, пристыдил предыдущих президентов за хвастовство, а затем и сам похвастался достижениями, в частности тем, как напугал олигархов законопроектом.

Источник: новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "А как мы напугали олигархов?"

В первый раз они боятся закона. Одного закона.

Настолько боятся, что пугают всех нас.

Пугали, что мы замерзнем. Но цены на газ для наших граждан не выросли. Это и факт. Пугали, что мы будем голодны. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая. И это рекорд для независимого государства.

Кстати, собрали на земле, которую должны были вывезти вагонами. По крайней мере, так нас пугали. Но рынок земли запустился. Миллионы украинцев стали реальными владельцами своей земли.

Это отмечают наши международные партнеры. Именно те, о которых пугали, что они от нас отвернутся".

Детали: Зеленский вспомнил яркие празднования 30-летия Независимости Украины. В частности, он упомянул, что в этом году была проведена Крымская платформа и делегации 46 стран-участниц напомнили о российской аннексии Крымского полуострова.

Президент вспомнил все спортивные свершения и победы года, в частности, участие украинской сборной по футболу в Евро-2020. Зеленский пошутил, что украинская сборная проиграла английскому "только потому, что наши ребята не хотели испортить отношения Украины со стратегическим партнером". Кроме того, Зеленский пошутил о золотой медали народного депутата от партии "Слуга народа" Жана Беленюка за золотую медаль: "приятно, когда говорят, что депутат не вывозит золото из Украины, а привозит его в Украину".

Также в обращении гарант перечислил граждан, которые в новогоднюю ночь продолжают выполнять свои обязанности, в том числе военных в зоне проведения операции Объединенных сил, украинских полярников в Антарктиде, врачей, водителей транспорта, пожарных и правоохранителей.

В будущем году президент ставит две основные цели – увеличить темпы вакцинации и приблизить наступление мира в Украине и вернуть временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Прямая речь: "Чтобы соседи в гости к нам – с холодцом и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья – и чтобы они были настоящие, готовые биться за тебя, – не в Твиттере, а рядом. И чтобы родственники приезжали, и чтобы приезжали чаще, из Донбасса, из Крыма.

Но не в гости, а к себе возвращались домой, ведь все мы – одна семья. И Донбасс, и Крым.

И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте.

И будет так, как должно быть в Украине. Как в песне:

Одна калина за окном,

Одна семья за столом,

И Украина, потому что у нас другой нет.

Всего этого я хочу вам всем, дорогие украинцы, пожелать. А мы для этого все сделаем".

Детали: Президент пригласил на новогодний торжественный ужин в Мариинский дворец выдающихся украинцев, имевших заметные достижения или свершения в культуре, спорте, военном деле, образовании и политике.