ВООЗ: "Омікрон" вже виявили в понад 30 країнах
П'ятниця, 3 грудня 2021, 23:48
COVID-штам "Омікрон" наразі виявили в 38 країнах.
Джерело: The Guardian з посиланням на директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Раяна, CNBC з посиланням на Марію ван Керхове, технічного керівника ВООЗ з COVID-19
Деталі: За словами ван Керхове, "є повідомлення про "Омікрон" у 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ".
Про випадки смертей через "Омікрон" ще не повідомлялося.
ВООЗ попередила, що може зайняти кілька тижнів, щоб визначити, наскільки заразний варіант, чи викликає він тяжчий перебіг хвороби і які є ефективні методи лікування та вакцини проти нього.
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявилиновий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
- 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.