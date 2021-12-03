ВООЗ: "Омікрон" вже виявили в понад 30 країнах

COVID-штам "Омікрон" наразі виявили в 38 країнах.

Джерело: The Guardian з посиланням на директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Раяна, CNBC з посиланням на Марію ван Керхове, технічного керівника ВООЗ з COVID-19

Деталі: За словами ван Керхове, "є повідомлення про "Омікрон" у 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ".

Про випадки смертей через "Омікрон" ще не повідомлялося.

ВООЗ попередила, що може зайняти кілька тижнів, щоб визначити, наскільки заразний варіант, чи викликає він тяжчий перебіг хвороби і які є ефективні методи лікування та вакцини проти нього.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: