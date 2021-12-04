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ВООЗ: "Омікрон" вже виявили в понад 30 країнах

Субота, 4 грудня 2021, 00:48
Jens Schlueter/Getty Images

COVID-штам "Омікрон" наразі виявили в 38 країнах.

Джерело: The Guardian  з посиланням на директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Раяна, CNBC з посиланням на Марію ван Керхове, технічного керівника ВООЗ з COVID-19

Деталі: За словами ван Керхове, "є повідомлення про "Омікрон" у 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ".

 Про випадки смертей через "Омікрон" ще не повідомлялося.

ВООЗ попередила, що може зайняти кілька тижнів, щоб визначити, наскільки заразний варіант, чи викликає він  тяжчий перебіг хвороби і які є ефективні методи лікування та вакцини проти нього.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявилиновий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.

Теми: коронавірус


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