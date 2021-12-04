Порошенку можуть висунути підозру за постачання вугілля з ОРДЛО – Трепак

Колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявляє, що найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Джерело: Трепак у Facebook

Дослівно: "За моєю інформацією, найближчим часом колишньому президенту України Петру Порошенку може бути пред’явлена нова підозра у справі, яка пов’язана з торгівлею вугіллям з окупованої росіянами території України у період його президенства і в якій "проходять" В. Медведчук та екс-міністр енергетики В.Демчишин".

Деталі: За даними Трепака, підготовлений Офісом генпрокурора проєкт такої підозри наразі вивчається в Офісі президента – вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства.

Колишній заступник генпрокурора припустив, що в разі прийняття рішення про вручення такої підозри Порошенку її може підписати один з заступників генпрокурора під час відрядження генпрокурора Ірини Венедіктової до США.

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