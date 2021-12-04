Порошенку можуть висунути підозру за постачання вугілля з ОРДЛО – Трепак
Колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявляє, що найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
Джерело: Трепак у Facebook
Дослівно: "За моєю інформацією, найближчим часом колишньому президенту України Петру Порошенку може бути пред’явлена нова підозра у справі, яка пов’язана з торгівлею вугіллям з окупованої росіянами території України у період його президенства і в якій "проходять" В. Медведчук та екс-міністр енергетики В.Демчишин".
Деталі: За даними Трепака, підготовлений Офісом генпрокурора проєкт такої підозри наразі вивчається в Офісі президента – вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства.
Колишній заступник генпрокурора припустив, що в разі прийняття рішення про вручення такої підозри Порошенку її може підписати один з заступників генпрокурора під час відрядження генпрокурора Ірини Венедіктової до США.
Передісторія:
- 8 жовтня народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
- Того ж дня голова Служби безпеки Іван Баканов повідомляв, що правоохоронці перевірять причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи Віктора Медведчука про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля.
- У Порошенка назвали це "спробою реанімувати фейк про зв’язок Порошенка із Медведчуком" і відкинули звинувачення з боку влади.
- 13 жовтня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що керівництво Адміністрації президента Петра Порошенка могло грати ключову роль в організації поставок вугілля з Росії до України через компанії з окупованих територій Донецької та Луганської областей.