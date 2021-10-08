СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що правоохоронці перевірять причетність п’ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи, через яку куму Путіна Віктору Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Джерело: Баканов на спільному із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою брифінгу щодо нової підозри нардепу Віктору Медведчуку

Пряма мова Баканова: "В частині питання щодо Петра Олексійовича та пані Гонтаревої – складне питання. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом із тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо.

Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми вийдемо до вас ще на один брифінг та повідомимо про це суспільству".

Деталі: Проте Баканов наголосив, що наразі підстав вручати ще комусь підозри у правоохоронців немає.

Upd. У Порошенка відреагували на слова Баканова, назвавши це "спробою реанімувати фейк про зв’язок Порошенка із Медведчуком", а також вони "вкотре відкидають звинувачення з боку влади".

Нагадаємо: 8 жовтня за матеріалами СБУ Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

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