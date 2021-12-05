Пентагон підтвердив готовність США допомогти Україні захиститись від РФ

США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала змогу захищати свою територію.

Джерело: Міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана, якого цитує Інтерфакс-Україна

Деталі: Остін вкотре заявив про стурбованість Вашингтона тим, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Він сказав, що США готові "надати допомогу Україні у захисті її суверенної території".

За його словами, Сполучені Штати готові забезпечити Київ тим, що необхідно для захисту.

Остін зазначив, що для цього Сполучені Штати шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що в нинішній ситуації "існує простір для дипломатії та роботи лідерів", однак не став повідомляти деталі.

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