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Пентагон підтвердив готовність США допомогти Україні захиститись від РФ

Неділя, 5 грудня 2021, 08:49
Ллойд Остін, фото Getty Images

США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала змогу захищати свою територію.

Джерело: Міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана, якого цитує Інтерфакс-Україна

Деталі: Остін вкотре заявив про стурбованість Вашингтона тим, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Він сказав, що США готові "надати допомогу Україні у захисті її суверенної території".

За його словами, Сполучені Штати готові забезпечити Київ тим, що необхідно для захисту.

Остін зазначив, що для цього Сполучені Штати шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що в нинішній ситуації "існує простір для дипломатії та роботи лідерів", однак не став повідомляти деталі.

Нагадаємо:

  • Президент США Джо Байден під час розмови по відеозв'язку з Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня, підніме тему України.
  • Раніше Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України, і наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".
  • За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Теми: СШАРосіяУкраїна


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