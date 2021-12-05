Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями

Неділя, 5 грудня 2021, 16:06
Білоруські військові, фото Міноборони Республіки

Мінськ заявив, що 4 грудня український гелікоптер нібито залетів на білоруську територію, Київ цю інформацію спростував. Водночас білоруські прикордонники пригрозили жорсткою реакцією на порушення кордону.

Джерело: представник Мозирського прикордонного загону РБ Сергій Павлов, якого цитує видання Спутник

Деталі: За словами білоруських силовиків, у суботу українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Українській правді заявив, що ця заява Держприкордонкомітету Білорусі не відповідає дійсності.

При цьому білоруська сторона продовжує наполягати на тому, що сталося порушення кордону, у зв'язку з чим Міноборони Білорусі 5 грудня вручило військовому аташе України ноту протесту, а представник Мозирського прикордонного загону сказав, що у майбутньому будуть вжиті заходи, якщо відбудеться порушення кордону.

Пряма мова Павлова: "У разі виникнення надалі випадків порушення державного кордону білоруські прикордонники діятимуть вкрай жорстко".

Чому це важливо: Росія спільно з Білоруссю восени провела стратегічні навчання "Захід-2021", що пройшли на п'яти полігонах у Білорусі та дев'яти у Росії за участю 200 тисяч військових та 760 одиниць бойової техніки. Впливові західні ЗМІ, зокрема Bild, назвали ці навчання тренуваннями військових дій.

Режим Лукашенка планує отримати від РФ озброєння на суму понад 1 млрд доларів, у тому числі зенітні ракетні комплекси C-400.

Міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті для Atlantic Council днями констатував, що Кремль фактично завершив аншлюс Білорусі. Тепер російська влада використовуючи Мінськ взялася до гібридних атак.

Теми: кордонБілорусьУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

уточненоСБУ знайшла тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar

Новий канцлер Німеччини попередив Росію про наслідки за ескалацію в Україні

фото У Херсоні відмовились перейменувати вулицю Московську

12 376 хворих і 465 померлих від Covid за добу зареєстрували в Україні

Головні новини середи і ночі: подробиці розмови Путіна та Байдена, вакцинація в Україні

Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”

Усі новини...
кордон
Міноборони Білорусі вручило ноту протесту військовому аташе України
Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було
Білорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"
Останні новини
12:45
Троє іноземців у Києві напали на комунальників, які демонтували МАФи
12:37
фото На Донеччині п’яний на авто намагався прорватися через блокпост: нацгвардійці стріляли
12:26
Суд призупинив розширення меж Коцюбинського за рахунок Біличанського лісу
12:15
Споживачі без постачальників отримуватимуть "пільговий" газ за 7,96
12:10
фото"Смішні та незграбні": поблизу станції Вернадського народилися пінгвінята
12:10
Слухання в Бундестазі: партія Меркель погрожує Путіну потужними санкціями
12:07
У Польщі поліція після погоні затримала українця, що перевозив 9 "мігрантів Лукашенка"
12:05
Україна потребує вдвічі більше донорської крові, ніж здають наразі
12:01
уточненоСБУ знайшла тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar
11:58
відео День народження на держдачі: журналісти з’ясували, хто приїжджав вітати Єрмака
Усі новини...