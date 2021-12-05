Білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями

Мінськ заявив, що 4 грудня український гелікоптер нібито залетів на білоруську територію, Київ цю інформацію спростував. Водночас білоруські прикордонники пригрозили жорсткою реакцією на порушення кордону.

Джерело: представник Мозирського прикордонного загону РБ Сергій Павлов, якого цитує видання Спутник

Деталі: За словами білоруських силовиків, у суботу українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Українській правді заявив, що ця заява Держприкордонкомітету Білорусі не відповідає дійсності.

При цьому білоруська сторона продовжує наполягати на тому, що сталося порушення кордону, у зв'язку з чим Міноборони Білорусі 5 грудня вручило військовому аташе України ноту протесту, а представник Мозирського прикордонного загону сказав, що у майбутньому будуть вжиті заходи, якщо відбудеться порушення кордону.

Пряма мова Павлова: "У разі виникнення надалі випадків порушення державного кордону білоруські прикордонники діятимуть вкрай жорстко".

Чому це важливо: Росія спільно з Білоруссю восени провела стратегічні навчання "Захід-2021", що пройшли на п'яти полігонах у Білорусі та дев'яти у Росії за участю 200 тисяч військових та 760 одиниць бойової техніки. Впливові західні ЗМІ, зокрема Bild, назвали ці навчання тренуваннями військових дій.

Режим Лукашенка планує отримати від РФ озброєння на суму понад 1 млрд доларів, у тому числі зенітні ракетні комплекси C-400.

Міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті для Atlantic Council днями констатував, що Кремль фактично завершив аншлюс Білорусі. Тепер російська влада використовуючи Мінськ взялася до гібридних атак.