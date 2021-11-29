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Україна – 2-га у світі після Росії за добовою смертністю від Covid

Понеділок, 29 листопада 2021, 06:20
фото: Ельдар Сарахман, УП

27 листопада у світі діагностували понад 389 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії (1 224), Україні (400), Мексиці (245).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Британії, Росії.

Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 38 тисяч, у Британії – понад 37 тисяч і у Росії – понад 33 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція і Нідерланди. Україна – на 14 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії (1 224), Україні (400), Мексиці (245).

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина та Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Греція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 236 384 415 осіб. Наразі нараховується понад 20 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 217 086 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Україна 5 листапада за смертністю була другою у світі і Європі. 

За добу 27 листопада в Україні зафіксували 7 483 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 3 456 осіб, померли 400 пацієнтів, одужали 10 270 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин         

Українська правда
Теми: коронавірус


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