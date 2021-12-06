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СБУ шукає свідків злочинів ката "Ізоляції"

Понеділок, 6 грудня 2021, 10:05
СБУ шукає свідків злочинів ката Ізоляції
скриншот з відео СБУ

Служба безпеки України продовжує розслідувати дії керівника в’язниці терористів "Ізоляція" Дениса Куліковського: слідчі встановлюють потерпілих від катувань і шукають свідків.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника.

Тому СБУ звертається до людей, яких незаконно утримували у в’язниці "Ізоляція", постраждалих від злочинних дій її очільника, або були свідками цих фактів, повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами:

-          (044) 255-50-69,

-          (093) 458-06-77 (з використанням месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)".

Деталі: СБУ розслідує кримінальне провадження щодо одного з колишніх ватажків так званої "ДНР", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція". Під його керівництвом, терористи утримували і катували громадян, у тому числі українських військових.

Зловмисника затримали в Києві на початку листопада.

За даними досудового розслідування, Куліковський, якого в’язні знають під псевдо "Палич", особисто брав участь у катуванні потерпілих.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів за:

-          ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

-          ч. 1 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях),

-          ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб),

-          ч. 2 ст. 149 (одержання та переховування людини з метою експлуатації з використанням примусу та іншої залежності потерпілого, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд арештував підозрюваного на 2 місяці.

Що передувало: Поліцейські встановили 45 учасників організованої злочинної групи, які причетні до катування та знущання над українськими військовополоненими та затриманими в тюрмі донецьких бойовиків "Ізоляція".

Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень Куліковського, який очолював незаконну в’язницю бойовиків, де він зізнається в тортурах.

Довідково: "Ізоляція" – тюрма бойовиків "ДНР". Люди, яким довелося туди потрапити, називають її катівнею, концтабором та навіть пеклом.

З їхніх слів, практично в центрі Донецька терористи не просто знищують фізично, а виснажують морально. Аби отримати зізнання, б'ють, катують електричним струмом, а потім щодня знущаються – змушують важко працювати, імітують розстріли та ґвалтують на очах в інших.

Головним на "Ізоляції" тривалий час вважався бойовик з позивним "Палич" або "Перший". Саме так називали його між собою терористи. Бранцям доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський).

Знати більше: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

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Українська правда

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Теми: СБУ
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