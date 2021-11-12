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"Доктор был, чтоб откачал": ексначальник в'язниці бойовиків розповів про тортури в "Ізоляції"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 12:34
Доктор был, чтоб откачал: ексначальник в'язниці бойовиків розповів про тортури в Ізоляції

Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації "ДНР" Дениса Куліковського, який очолював незаконну в’язницю бойовиків "Ізоляція".

Джерело: СБУ

Деталі: На відео, оприлюдненому спецслужбою, терорист засвідчує, що працював "інспектором охорони" цієї катівні до грудня 2014 року, а потім був призначений на посаду начальника.

Щодо своє ролі в допитах полонених бранців бойовиків Куліковський каже, що це було – "витягнути правдиві, так би мовити, покази". На допитах, за словами терориста, були також присутні співробітники ФСБ РФ і лікар, щоб "якщо затриманому стане зле, його відкачали".

Куліковський розповідає про тортури, які застосовували до ув’язнених.

Зокрема про катування електрикою за допомогою польового телефону "ТА" - він же "Тапік". Цей  апарат забезпечений мініатюрною динамо-машинкою з ручним приводом. Оголені дроти прикручуються до пальців затриманого або геніталій, для генерації напруги прокручується ручка на боці апарата.

Або коли віддавася наказ "поставити людину на добу": не давати води, не годувати, не давати спати і не пускати в туалет, щоб вибити свідчення.

Куліковський каже, що був на посаді начальника "Ізоляції" до липня 2015 року, коли в результаті конфлікту зі співробітником охорони, в результаті якого той загинув (з вини Куліковського), перестав ним бути, але залишався на території тюрми до січня 2018 року і займався вибиванням показів.

Терорист розповідає, що процесом затримання людей курував Володимир Євдокимов на прізвисько "Ленін"

Куліковський підтвердив, що теракт проти контррозвідника, підполковника Олександра Хараберюша готувався на території "Ізоляції".

Подробиць того, яким чином і в якому році терорист опинився у Києві, на підконтрольній українській влладі території, СБУ не наводить.

Українська правда

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Теми: СБУтероризм
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