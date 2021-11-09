Поліція встановила 45 злочинців, які катували українських полонених у в'язниці "Ізоляція" – міністр

Поліцейські встановили 45 учасників організованої злочинної групи, які причетні до катування та знущання над українськими військовополоненими та затриманими в тюрмі донецьких бойовиків "Ізоляція".

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський у Facebook

Пряма мова: ""Ізоляція" – це колишній завод на території так званої "ДНР", який бойовики обладнали як базу та в’язницю. Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини "Палича" проти людей.

Після повернення полонених "Ізоляції" в Україну, поліцейські поспілкувалися з кожною жертвою бойовиків. Знаєте, що з ними робили? Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей.

Поліцейські провели впізнання та врешті встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи. У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження.

Деталі: Очільник цієї катівні, громадянин із кличкою "Палич" опинився в руках українських правоохоронців в ніч на 9 листопада. Наразі з ним проводяться слідчі дії. Далі – доставка в суд для обрання запобіжного заходу.

Слідчі поліції інкримінують затриманому:

ст. 149 "Торгівля людьми"

ст. 258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації"

ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"

ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни"

Що передувало: 9 листопада ексв'язень катівні бойовиків "Ізоляція" письменник і журналіст Станіслав Асєєв повідомив, що в Києві затримали головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків Дениса Куліковського на прізвисько "Палич".

СБУ підтвердила, що колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" затримали у Києві контррозвідники.

Довідково: "Ізоляція" – тюрма бойовиків "ДНР". Люди, яким довелося туди потрапити, називають її катівнею, концтабором та навіть пеклом.

З їхніх слів, практично в центрі Донецька терористи не просто знищують фізично, а виснажують морально. Аби отримати зізнання, б'ють, катують електричним струмом, а потім щодня знущаються – змушують важко працювати, імітують розстріли та ґвалтують на очах в інших.

Головним на "Ізоляції" тривалий час вважався бойовик з позивним "Палич" або "Перший". Саме так називали його між собою терористи. Бранцям доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський).

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