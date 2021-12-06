Резніков: Україна повинна фактично стати частиною НАТО
Понеділок, 6 грудня 2021, 13:18
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україні варто інтегруватися в НАТО "де-факто", через розширення співпраці.
Джерело: Резніков в інтерв’ю АрміяInform
Пряма мова Резнікова: "Маємо робити ставку на інтеграцію де-факто, беручи усе найкраще. Через розширення спільних проєктів, через конкретні дії.
Протягом цього року я у статусі віцепрем’єра кілька разів спілкувався з керівництвом НАТО. У мене є чітке розуміння, що вступ України до НАТО — це політичне рішення на основі консенсусу 30 країн. І колись це рішення буде ухвалене. Мій колега Дмитро Кулеба нещодавно сказав, що 3 країни наразі не готові. Але поки рішення формується, не слід чекати".
Передісторія:
- На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна може стати членом НАТО, коли три столиці країн-учасниць НАТО почнуть сприймати Україну "як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії".