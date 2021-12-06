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Окупанти "привітали" ЗСУ 5-ма обстрілами на Донбасі: в тому числі із забороненої зброї

Понеділок, 6 грудня 2021, 16:52
Окупанти привітали ЗСУ 5-ма обстрілами на Донбасі: в тому числі із забороненої зброї
ілюстративне фото

Від початку доби 6 грудня російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети. 

Неподалік Шумів противник вів обстріл із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

По позиціях ОС біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо: 6 грудня Збройні сили України відзначають 30 річницю заснування.

Президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України з 30-літтям і здійснив робочу поїздку до Харківської та Донецької областей. На передовій глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки.

Українська правда

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Теми: війнаООСтероризм
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