США відправлять війська до Східної Європи, якщо Путін нападе на Україну – ЗМІ

ЗМІ з посиланням на високопосадовця США пишуть, що Штати направлять підкріплення на східний фланг НАТО у разі російського вторгнення в Україну.

Джерело: The Guardian, AFP, журналістка CNN Наташа Бертран із посиланням на високопосадовця Білого дому

Деталі: За його словами, США дадуть "позитивну відповідь" на запити щодо посилення військ Штатів на східному кордоні НАТО.

Байден також дасть зрозуміти Путіну, що США не відкидають майбутнього членства України в НАТО, як того вимагав російський президент.

Проте чиновник "ясно дав зрозуміти" журналістам, що Байден не загрожуватиме прямою військовою відповіддю США.

Пряма мова чиновника: "Безумовно, якби Путін рушив туди, з боку східних флангових союзників було б більше запитів, а також позитивна відповідь з боку Сполучених Штатів про додаткові сили".

Нагадаємо: ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

Також країни ЄС і НАТО підтримали оцінку адміністрації Байдена щодо того, що Росія може вторгнутися в Україну, після безпрецедентного обміну між США та союзниками розвідувальними даними — повідомляє Finacial Times.