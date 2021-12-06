США переконали ЄС і НАТО у російській загрозі, хоча був скепсис – FT

Країни ЄС і НАТО підтримали оцінку адміністрації Джозефа Байдена щодо того, що Росія може вторгнутися в Україну, після безпрецедентного обміну між США та союзниками розвідувальними даними про військові приготування Москви.

Джерело: "Financial Times"

Деталі: Тижні постійних дипломатичних контактів США з європейськими урядами, підкріплених обміном розвідувальними даними, допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включаючи Берлін, що Кремль може незабаром наказати ввести свої війська в Україну.

Ці зусилля активізували підтримку необхідності запровадження жорстких санкцій для стримування Кремля.

7 грудня Джо Байден застереже Володимира Путіна від вторгнення на запланованому відео-саміті за повної підтримки НАТО та Євросоюзу, повідомили "Financial Times" європейські чиновники з оборони та безпеки.

Росія може планувати вторгнення в Україну "незабаром на початку 2022 року", заявив у п'ятницю представник адміністрації Байдена. За його словами, половина військових підрозділів, які будуть задіяні в такому наступі, наблизилися до кордону України за останній місяць.

Рішення США поділитися своїми розвідданими з європейськими державами та оприлюднити публічні попередження випливає з надії Вашингтона на те, що підтримка санкцій заходом зробить надто високою для Москви "ціну" агресії.

Деталі можливих санкцій та інших контрзаходів ще обговорюються.

Кремль постійно заперечує, що планує вторгнутися в Україну, і звинувачує в посиленні напруженості зростання підтримки США та НАТО для України.

Звіти американської розвідки, що зображують розгортання російських військ уздовж кордону, докази можливої ​​підготовки до нападу та аналіз імовірних намірів Кремля були передані членам НАТО та через дипломатичні канали ЄС двосторонньо та колективно, повідомили FT чиновники, поінформовані про документи.

Кількість матеріалів і деталей, наданих іншим 29 союзникам по НАТО, була названа одним чиновником "надзвичайно вичерпною".

Нехарактерний рівень обміну розвідувальними даними був викликаний початковим небажанням деяких європейських союзників розглядати заяви США про підготовку Росії до вторгнення як достовірні, сказали четверо офіційних осіб.

Розкриття раніше секретних деталей почалося на початку листопада і передувало зустрічі міністрів закордонних справ НАТО минулого тижня, на якій переважали дискусії про Україну.

Розвідка допомогла перевести розмову з того, чи було попередження правильним, на те, як найкраще стримувати наступ, пише видання

Пряма мова одного з чиновників: "Багато союзників не були впевнені, що відбуваються серйозні речі. Ми були здивовані цим пробілом: як і чому США бачили те, чого ми не бачили".

Деталі: За словами джерел, на зустрічі голів МЗС країн НАТО у Ризі відбувся "великий зсув у бік американської версії речей".

У США заявили, що Росія готується до розгортання 100 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю приблизно 175 тисяч військовослужбовців у стратегічних місцях уздовж українського кордону за підтримки 100 тисяч військовослужбовців резерву.

Деякі країни ЄС і НАТО закликали до діалогу з Москвою, а не конфронтації, посилаючись на те, що Росія раніше нарощувала, а потім зменшувала контингент біля кордонів. Але дані розвідки США змінили думку європейців про наміри Володимира Путіна, пише FT.

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