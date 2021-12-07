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Ляшко: Посилення карантину на новорічні свята не планується

Вівторок, 7 грудня 2021, 01:58
Віктор Ляшко, фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що посилення карантину на новорічні свята не планується.

Джерело: Ляшко в етері "24 каналу"

Пряма мова: "Україна вже перебуває в адаптивному карантині, і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується".

"Минулого року у цей проміжок часу була нова хвиля. Щоправда, ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути у часі".

"Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю".

Нагадаємо: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатував покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії Covid-19. Водночас, міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася. Ляшко закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.    

Українська правда
Теми: коронавірускарантинЛяшко ВікторМОЗ


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