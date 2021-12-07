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Ляшко очікує, що в Україні почнуть щеплювати проти Covid дітей із 5-ти років

Вівторок, 7 грудня 2021, 12:54
Фото Дніпропетровської ОДА

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розраховує, що в Україні теж почнуть щеплювати проти Covid-19 дітей із 5 років, підлітків із 12 років вже вакциновано понад 40 тисяч.

Джерело: Віктор Ляшко на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт діти" у Києві

Пряма мова: "Ми вже дозволили вакцинуватися проти коронавірусної хвороби діткам віком від 12 років. Вже понад 40 тисяч дітей скористалися цією нагодою.

У деяких країнах світу вже почали вакцинувати дітей старше 5 років. Я думаю, і в нас виробник вакцин швидко зареєструє зміни до інструкції, привезе відповідні препарати – це також можна буде зробити

Але ми сьогодні не робимо пріоритет на масову вакцинацію проти коронавірусної хвороби саме дітей, оскільки ми зосереджені на групі ризику, людей старшого і похилого віку. Для нас це пріоритет".

Нагадаємо: З осені 2021 року, коли в Україні поширився штам коронавірусу "Дельта", більше дітей стали хворіти на Covid-19, ніж це було у 2020 році.

У жовтні МОЗ України погодився з рекомендацією дозволити ковід-вакцинацію дітей віком 12-17 років за наявності всіх планових щеплень у підлітка.

Українська правда
Теми: вакцинаціядітиЛяшко ВікторМОЗCovid-2019


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