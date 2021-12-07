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У НАЗК відповіли "Голосу": не хочуть звітувати про свої фінанси перед громадянами

Вівторок, 7 грудня 2021, 12:55
У НАЗК відповіли Голосу: не хочуть звітувати про свої фінанси перед громадянами
Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: facebook-сторінка НАЗК

У Національному агентстві із запобігання корупції відповіли на закиди партії "Голос", припустивши, що атака зумовлена небажанням партії звітуватися про свої фінансові витрати перед громадянами.

Джерело: заява заступника голови НАЗК Романа Сухоставця в telegram-каналі НАЗК

Пряма мова: "Це звернення та відповідна публічна заява "Голосу" можуть свідчити про намагання фракції дискредитувати законопроект № 5253–1 та зірвати відновлення звітування партій.

Адже раніше НАЗК знайшло суттєві порушення у звіті "Голосу" та припинило його державне фінансування, як і у випадку двох інших парламентських партій. Отже, подання подальших звітів і їхня перевірка НАЗК можуть здаватися окремим членам фракції "Голос" ризикованими.

Спростувати цю позицію партія може, подавши публічно доступний звіт. Так, про власні фінанси "Голос" не звітував перед громадянами з 23 жовтня 2020 року".

Деталі: Сухоставець пообіцяв, що в агентстві проведуть моніторинг щодо наявності конфлікту інтересів.

Водночас, вони зауважили, що в "Голосі" не прояснили чітко, у чому саме полягає конфлікт інтересів голови Олександра Новікова. 

НАЗК послалися на норму регламенту Верховної Ради, котра дозволяє президенту доручати очільникам профільних відомств представлення його пропозицій змін до законопроєктів. Стосовно законопроєкту про відновлення фінансування політичних партій, профільним відомством є НАЗК, наполягає Сухоставець.

Довідково: У березні 2020 року Верховна Рада призупинила до закінчення карантину законодавчу вимогу політичних партій подавати щоквартальні звіти про свої фінанси.

Передісторія:

  • Керівництво фракції "Голос" перебуває в конфлікті з керівництвом НАЗК через призупинення державного фінансування партії.
  • 6 грудня політична партія "Голос" заявила про наявність конфлікту інтересів у голови НАЗК Новікова. Мовляв, на засіданні комітету Верховної Ради, на якому обговорювали президентські поправки до законопроекту про відновлення фінансування партій, Новіков захищав інтереси президента, усупереч інтересам НАЗК.
  • У січні НАЗК призупинило надходження коштів до партії через виявлені порушення у звітах. Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
  • У березні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Рудик відновити фінансування.

Українська правда

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Теми: НАЗКГолоспартії
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