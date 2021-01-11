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НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету 

Понеділок, 11 січня 2021, 12:16
НАЗК перекрило фінансування Голосу з бюджету 

Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.

Джерело: пресслужба партії "Голос", НАЗК

Пряма мова голови партії Кіри Рудик: "Партія "Голос" є єдиною неолігархічною парламентською партією. Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском.

Ми розглядаємо варіанти оскарження цього рішення та закликаємо НАЗК не ставати інструментом політичного тиску".

Деталі: Як пояснив речник "Голосу" Ярема Дух, у НАЗК є дві претензії до цієї партії.

Перша стосується оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників.

Друга претензія, за словами Духа, полягає в тому, що "Голос" сплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.

НАЗК проаналізувала фінзвіт партії "Голос" за II квартал 2020 року – і зазначає, що виявила невідповідності в даних про виконавців послуг, яким партія заплатила 1,3 млн грн, а щодо оренди приміщень для Київської міської та Одеської й Хмельницької обласних організацій партії вказує, що ті як юрособи мали б заплатити ПДВ.

У НАЗК також вважають, що мають повідомити податківцям та правоохоронцям про можливі порушення з боку партії "Голос".

Передісторія:

  • У травні 2019 року співак і засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів, але "десятки достатньо заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес", підтримують її. Вакарчук також закликав охочих фінансово підтримати нову тоді політсилу.
  • У липні 2019 року партія "Голос" пройшла у Верховну Раду 9 скликання, але у березні 2020 року Вакарчук офіційно перестав очолювати її, а в червні минулого року він склав депутатський мандат - і фракція відпустила його з Верховної Ради.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосНАЗКбюджет
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