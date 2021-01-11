НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету
Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.
Джерело: пресслужба партії "Голос"
Пряма мова голови партії Кіри Рудик: "Партія "Голос" є єдиною неолігархічною парламентською партією. Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском.
Ми розглядаємо варіанти оскарження цього рішення та закликаємо НАЗК не ставати інструментом політичного тиску".
Деталі: Як пояснив речник "Голосу" Ярема Дух, у НАЗК є дві претензії до цієї партії.
Перша стосується оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників.
Друга претензія, за словами Духа, полягає в тому, що "Голос" сплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.
Передісторія:
- У травні 2019 року співак і засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів, але "десятки достатньо заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес", підтримують її. Вакарчук також закликав охочих фінансово підтримати нову тоді політсилу.
- У липні 2019 року партія "Голос" пройшла у Верховну Раду 9 скликання, але у березні 2020 року Вакарчук офіційно перестав очолювати її, а в червні минулого року він склав депутатський мандат - і фракція відпустила його з Верховної Ради.