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НАЗК перекрило фінансування "Голосу" з бюджету 

Понеділок, 11 січня 2021, 13:16

Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії "Голос", вона розцінює це як тиск на себе.

Джерело: пресслужба партії "Голос"

Пряма мова голови партії Кіри Рудик: "Партія "Голос" є єдиною неолігархічною парламентською партією. Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском.

Ми розглядаємо варіанти оскарження цього рішення та закликаємо НАЗК не ставати інструментом політичного тиску".

Деталі: Як пояснив речник "Голосу" Ярема Дух, у НАЗК є дві претензії до цієї партії.

Перша стосується оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників.

Друга претензія, за словами Духа, полягає в тому, що "Голос" сплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.

Передісторія:

  • У травні 2019 року співак і засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів, але "десятки достатньо заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес", підтримують її. Вакарчук також закликав охочих фінансово підтримати нову тоді політсилу.
  • У липні 2019 року партія "Голос" пройшла у Верховну Раду 9 скликання, але у березні 2020 року Вакарчук офіційно перестав очолювати її, а в червні минулого року він склав депутатський мандат - і фракція відпустила його з Верховної Ради.

Теми: ГолосНАЗКбюджет


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