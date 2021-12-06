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"Голос" заявляє про конфлікт інтересів у голови НАЗК

Понеділок, 6 грудня 2021, 16:09
Голова партії "Голос" Кіра Рудик. Фото: facebook "Голос"

Партія "Голос" твердить, що в голови Національного агентства із запобігання корупції Олександра Новіка наявний конфлікт інтересів і закликає покарати його за "неправомірні дії".

Джерело: facebook-сторінка партії "Голос" 

Дослівно: "25 листопада відбулось засідання комітету з питань правової політики (Верховної Ради – ред.), на якому розглядались пропозиції президента до закону "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій. Під час якого голова НАЗК Олександр Новіков повідомив членів комітету, що за дорученням президента він представлятиме його пропозиції до закону, що і було зроблено. Вважаємо, що в таких діях голови НАЗК наявний реальний конфлікт інтересів.

Задля захисту інституції та унеможливлення подібних випадків у майбутньому, ми вимагаємо притягнути до відповідальності голову НАЗК за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів при представленні пропозиції президента до закону "Про внесення змін до закону "Про політичні партії в Україні" та ухилення від обов'язку врегулювати такий конфлікт інтересів".

Деталі: У партії вважають, що Новіков не може захищати інтереси президента "за його дорученням", адже водночас повинен захищати інтереси НАЗК. На їхню думку, це є реальним конфліктом інтересів і суперечить антикорупційному законодавстві.

За їхнім твердженнями, на засіданні комітету Новікову неодноразово вказували, що він не може "за дорученням президента" захищати правові норми, які прямо зачіпають його функції як очільника НАЗК.

Крім того, у заяві посилаються на норму закону "Про запобігання корупції", за якою голова НАЗК відповідальний перед Верховною Радою і підзвітний перед Кабінетом міністрів. 

"Голос" класифікує ці дії як адміністративне правопорушення і закликає покарати Новіка.

Передісторія: 

  • Керівництво фракції "Голос" перебуває в конфлікті з керівництвом НАЗК через призупинення державного фінансування партії.
  • Народний депутат Ярослав Юрчишин від фракції "Голос", який не вважає себе частиною команди, заявив 19 листопада, що НАЗК виявило розкрадання більше мільйона гривень керівництвом фракції. Мовляв, керівники фракції перерахували загалом більше мільйона гривень ФОП за рахунок державних коштів, які не надали замовлені послуги належним чином.
  • 11 листопада "Голос" заявив, що розцінює призупинення НАЗК фінансування партії як тиск на опозицію.
  • У січні НАЗК призупинило надходження коштів до партії через виявлені порушення у звітах. Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
  • У березні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Рудик відновити фінансування.

Українська правда
Теми: ГолосНАЗКВерховна Радакорупція


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