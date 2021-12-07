ВООЗ іще не дослідила "Омікрон" і не має рекомендацій, як його стримати

Всесвітня організація охорони здоров’я поки не сформулювала рекомендацій щодо стримування поширення штаму COVID-19 "Омікрон".

Джерело: "Інтерфакс", що цитує з брифінгу директора європейського бюро ВООЗ доктора Ганса Клюге

Пряма мова: "Нам треба трохи більше часу. Дуже рано давати якісь певні рекомендації у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон".

Деталі: Клюге додав, що ВООЗ наразі має лише попередню інформацію щодо ефективності наявних заходів проти "Омікрону". Це стосується і вакцин, і методів діагностики, і терапії.

При цьому він наголосив, що в європейському регіоні все ще переважає поширення штаму "Дельта", і способи боротьби з коронавірусом залишаються незмінними.

За його словами, серед основних зусиль зі стримування поширення COVID-19 - підвищення показників вакцинації, отримання бустерних доз вакцин, носіння масок.

Передісторія:

Раніше ВООЗ заявляла, що COVID-штам "омікрон" виявили в 38 країнах.

6 листопада в Росії виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

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