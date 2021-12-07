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У Криму знайшли мертвим голову місцевого офісу "Аерофлоту"

Вівторок, 7 грудня 2021, 14:53
Роберт Валеєв (ліворуч). Фото: Комсомольская Правда

У тимчасового окупованому Криму знайшли мертвим очільника місцевого представництва російської авіакомпанії "Аерофлот" Роберта Валєєва.

Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс" з посиланням на заяву компанії

Дослівно: "Для компанії це неочікувана і велика втрата. Просимо поставитися з розумінням, що наразі ми змушені утриматися від будь-яких коментарів – через етичні міркування та в інтересах слідства".

Деталі: Джерело російського "Интерфаксу" повідомило, що тіло Валєєва знайшли 5 грудня.

Слідство розглядає версію про самогубство.

Що було раніше: 4 грудня російські медіа повідомляли, що лайнер "Аерофлоту", що прямував до Москви в небі над узбережжям Криму, ледве не зіткнувся з військовим літаком США.

Теми: КримРосіяавіа


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