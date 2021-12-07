Резніков про можливе вторгнення РФ: Буде кривава бійня, росіяни повернуться в трунах

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що він не вірить у перемогу Росії в разі вторгнення до України та запевнив, що російські військовослужбовці "повертатимуться в домовинах".

Джерело: інтерв’ю Резнікова для американського телеканалу CNN

Пряма мова Резнікова: "Я не вірю, що росіяни можуть перемогти Україну. Тому що тут буде справді кривава бійня. І російські хлопці також будуть вертатися додому в домовинах.

Якщо дозволите порадити президентові Байдену (перед зустріччю з Путіним - ред.), я би попросив Байдена чітко й зрозуміло пояснити Путіну, що Кремль не має права висувати будь-які "червоні лініЇ". "Червоні лінії" - це тут, в Україні. Цивілізований світ точно зреагує (на вторгнення Росії - ред.) без щонайменшого вагання.

Нам не треба американські чи канадські солдати тут на кордоні, ми будемо битися самі. Але нам треба сучасне озброєння, електронні засоби ведення війни тощо.

Пряма мова журналіста CNN: "Одна з причин, чому західні союзники вагаються надавати Україні озброєння, це острах спровокувати Росію на ще більшу ескалацію й агресію. Мовляв, "не штурхайте ведмедя" (в оригіналі: don’t poke the bear), і Росія вторгнеться.

Пряма мова Резнікова: "Ідея, що "не треба провокувати Росію" не працює. Подивіться на Грузію та Крим, або ж інцидент у Солсбері".

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