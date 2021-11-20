Росія реагуватиме, лише якщо війна буде їй дуже дорого коштувати – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує на підтримку США перед лицем загрози агресії з боку Росії та сподівається, що Захід зробить надто високою для Росії ціну агресії проти України.

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки" під час візиту до Вашингтона

Пряма мова: "За 8 років війни ми звикли, коли міжнародна спільнота продовжує висловлювати стурбованість, занепокоєнння. Якщо взяти "вокабуляр" 1939 року коли існувала Ліга Націй і Гітлер почав вже завойовувати країни і почалась так звана "дивна війна", то спочатку був той самий лексикон.

Здивованість, стурбованість, занепокоєння не працюють. Будівля Кремля має дуже високі та товсті стіни, і вони давно вже не чують занепокоєння, а до певного рівня санкцій виробили імунітет.

Вони реагуватимуть лише, якщо ця війна буде дуже дорого коштувати і стане невигідною. Тільки такі рішучі кроки, в тому числі з боку Сполучених Штатів як провідної світової країни, можуть їм це продемонструвати".

Деталі: Під ціною агресії Резніков розуміє втрату людських життів, економічні втрати, втрата оточенням Володимира Путіна доступу до банківських рахунків.

"Практично всі накопичення вони тримають в доларах США. Немає значення в швейцарському банку, в сінгапурському, чи якомусь панамскому – гроші переважно в доларах США а це означає що до них можуть сягнути санкції", – зазначив Резніков.

Він вірить, що прості громадяни Росії не хочуть війни.

Пряма мова: "Питання – чи хоче звичайний росіянин, замість того щоб смачно їсти, безпечно своїх дітей відправляти до школи - платити за цю агресію. Заради чого? Ну і плюс давайте не забувати що війни - це ще труни в яких поверталсь російські солдати.

Весняне дослідження російського дослідницького центру "Левада-центр", про основні страхи росіян показало, що страх номер один - це страх війни. Другий страх - це страх репресій. От чого бояться росіяни.

Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їхньому лідеру іти війною?

Деталі: Резніков зазначив, що СЩА є стратегічним партнером України і Київ очікує "на реальну підтримку США перед лицем серйозної загрози агресії з боку Російської Федерації".

Голова Міноборони України вважає, що Кремль "отримує сигнали" під час візитів посадових осіб США у Москву, а "відкрита політика Вашингтона дає більше впевненості іншим столицям Європейського Союзу".

Резніков також сказав, що хотів би бачити більше солідарності і "більше рішучості" західних партнерів щодо України.

"Хто точно розуміє всі ризики – це країни Балтії та Польща. Це наші найближчі друзі. Вони так само в свій час були під окупацією Радянського Союзу і я маю надію, що ця хвиля занепокоєння не заради самого занепокоєння, а заради реакції, почне працювати і в Європі", – сказав він.

Передісторія: