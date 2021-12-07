Російські бойовики тричі обстріляли українські позиції
Російські бойовики від початку доби тричі обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".
Деталі: Російські незаконні формування обстріляли Новоолександрівку з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У бік Майорська вогонь окупанти вели з автоматичних станкових гранатометів.
Російські війська застосували міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю в напрямку Південного.
Що було раніше: У понеділок 6 грудня, в день Збройних Сил України, російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі..