Понад 90% вчителів вже повністю щеплені в Україні – МОН
Очільник міністерства освіти й науки Сергій Шкарлет повідомив, що повний цикл вакцинації вже пройшли 588 319 працівників шкіл, це 90,2% від загальної кількості.
Джерело: Шкарлет у Telegram
Деталі: Наразі ще понад 43 тисячі освітян очікують на другу дозу вакцини.
Найбільшу кількість щеплених двома дозами працівників шкіл демонструють:
- Дніпропетровська область – 98%;
- Луганська – 97,3%;
- Сумська – 96,5%;
- Харківська – 95,6%;
- Черкаська – 95,4%.
Дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у "червоній" зоні продовжується в 415 школах. Зазначається, що минулого тижня таких шкіл було майже 750.
Нагадаємо:
У разі "червоного" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 100% вакцинованих працівників.
6 грудня на Сумщині Роменський міжрайонний суд визнав незаконним наказ про відсторонення невакцинованої вчительки Ганни Поліщук від викладання.
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