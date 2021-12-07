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Понад 90% вчителів вже повністю щеплені в Україні – МОН

Вівторок, 7 грудня 2021, 19:09
Понад 90% вчителів вже повністю щеплені в Україні – МОН
Шкарлет, фото: МОН

Очільник міністерства освіти й науки Сергій Шкарлет повідомив, що повний цикл вакцинації вже пройшли 588 319 працівників шкіл, це 90,2% від загальної кількості.

Джерело: Шкарлет у Telegram

Деталі: Наразі ще понад 43 тисячі освітян очікують на другу дозу вакцини.

Найбільшу кількість щеплених двома дозами  працівників шкіл демонструють:

  • Дніпропетровська область – 98%;
  • Луганська – 97,3%;
  • Сумська – 96,5%;
  • Харківська – 95,6%;
  • Черкаська – 95,4%.

Дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у "червоній" зоні продовжується в 415 школах. Зазначається, що минулого тижня таких шкіл було майже 750.

Нагадаємо:

У разі "червоного" рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 100% вакцинованих працівників

6 грудня на Сумщині Роменський міжрайонний суд визнав незаконним наказ про відсторонення невакцинованої вчительки Ганни Поліщук від викладання.

Читайте також: Невакцинованих проти COVID-19 почнуть відсторонювати від роботи 9 грудня. Кого саме?

Українська правда

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Теми: МіносвітиШкарлет
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