Вакцинація ось-ось стане обов'язковою для чиновників, поштарів і провідників

Із 9 грудня в Україні розшириться перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 є обов'язковою, до них додадуться працівники органів виконавчої влади, Укрпошти, Укрзалізниці та ще низки установ.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 8 грудня

Пряма мова: "З 9 грудня, тобто вже завтра набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від Covid є обов'язковою.

Цього разу мова про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші)".

Деталі: Ляшко наголосив, що тільки-но працівник отримує принаймні одне щеплення проти Covid-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає.

"Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", – уточнив міністр.

Нагадаємо: 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників освіти та чиновників, які підлягають Covid-вакцинації.

9 листопада Міністерство охорони здоров'я повідомило про розширення списку професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти Covid-19.