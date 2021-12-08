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Вакцинація ось-ось стане обов'язковою для чиновників, поштарів і провідників

Середа, 8 грудня 2021, 09:58
Фото Черкаської ОДА

Із 9 грудня в Україні розшириться перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 є обов'язковою, до них додадуться працівники органів виконавчої влади, Укрпошти, Укрзалізниці та ще низки установ. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 8 грудня 

Пряма мова: "З 9 грудня, тобто вже завтра набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від Covid є обов'язковою. 

Цього разу мова про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші)". 

Деталі: Ляшко наголосив, що тільки-но працівник отримує принаймні одне щеплення проти Covid-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. 

"Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", – уточнив міністр.

Нагадаємо: 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників освіти та чиновників, які підлягають Covid-вакцинації. 

9 листопада Міністерство охорони здоров'я повідомило про розширення списку професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти Covid-19.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗЛяшко Віктор


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