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У Зеленського поки не коментують переговори Байдена-Путіна, чекають на свою розмову

Середа, 8 грудня 2021, 11:14
У Зеленського поки не коментують переговори Байдена-Путіна, чекають на свою розмову
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Офіс президента Володимира Зеленського наразі не коментує розмову президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна і чекає на розмову українського та американського лідерів.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"  

Пряма мова Никифорова: "Реакція Офісу президента буде після розмови Зеленського з президентом США Байденом. Публічні комюніке не віддзеркалюють двох годин розмови, тому давайте все йтиме своєю чергою – і вже, коли отримаємо інформацію з перших вуст, а не з комюніке чи через ЗМІ, тоді і будемо реагувати".

Деталі: Никифоров нагадав, що перед розмовою Байдена і Путіна Зеленському телефонував держсекретар США Ентоні Блінкен і "пробрифінгував про те, про що йтиметься під час розмови Байдена і Путіна". Речник Зеленського підкреслив, що в "України є повна довіра до її партнерів".

Відповідаючи на питання, чому була перенесена розмова Байдена і Зеленського, про що повідомляли ЗМІ, Никифоров сказав, що ніякого перенесення не було. Мовляв, була домовленість, що президенти України і США проговорять після розмови Байдена і Путіна, цю розмову запланували на 9 грудня.  

Коли саме відбудуться переговори Зеленського і Байдена та в якому саме форматі – телефонного дзвінка чи відеодзвінка – наразі невідомо.  

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Дивіться: "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики

"Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну"

Передісторія:

  • 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна. Вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
  • Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
  • У США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президентаБайденПутін
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