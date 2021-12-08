Ердоган продовжує пропонувати "канал діалогу" для Зеленського та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову висловив готовність зробити внесок у зниження напруженості між Росією та Україною, якщо буде згода сторін.

Джерело: Ердоган у розмові з журналістами під час візиту до Катару, "Anadolu Agency"

Деталі: Турецький лідер повторив, що Анкара уважно відстежує ситуацію в Україні та прилеглих до неї країнах.

Він наголосив, що Туреччина за згодою сторін готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

Пряма мова: "Анкара виступає проти подальшої ескалації ситуації навколо України та захисту стабільності в регіоні. Ми готові зробити посильний внесок у формування каналів діалогу з метою зниження напруженості, що має місце в останні тижні між Києвом та Москвою. Туреччина, безумовно, готова негайно вжити заходи щодо підтримання миру в нашому регіоні"

Нагадаємо: Реджеп Тайіп Ердоган вже пропонував себе як посередника між президентами України та Росії – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним – але російська сторона відповіла, що про це не може бути й мови.

Анкара ж готова створити майданчик для діалогу і "завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом вжити заходи щодо недопущення ескалації".