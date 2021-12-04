Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни

Спікер президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара виступає проти загострення напруженості між Росією та Україною, тому готова надати майданчик для діалогу та сприяти йому.

Джерело: Калин, якого цитує Anadolu Ajansı

Деталі: Спікер Реджепа Тайіпа Ердогана зазначив, що протистояння між Росією та Україною не відповідає інтересам усього регіону, зокрема Туреччини. Саме тому Анкара готова зробити все від неї залежне для запобігання новому витку ескалації в регіоні.

За словами Калина, Туреччина має добрі стосунки як із Москвою, так і з Києвом, саме тому може стати майданчиком для діалогу між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Пряма мова: "Безумовно, найкращим виходом було б вирішення питання самими сторонами, а саме Росією та Україною, це був би ідеальний варіант. Однак, якщо подібне не виходить, то Туреччина може зіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу і завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом, вжити заходів по недопущенню ескалації.

Багато країн Заходу не мають таких конструктивних зв'язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється.

Останнє слово, звісно, ​​за самими сторонами. Президент Туреччини може зробити конструктивний крок та організувати діалог Путіна та Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості".

Що передувало: На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "Росія не готує повномасштабне вторгнення до України", тоді ж він наголосив, що в разі небажання зустічатися з ним, Путін міг би хоча б поговорити телефоном. Після цього Москва заявила, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ.

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