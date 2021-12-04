Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни

Субота, 4 грудня 2021, 20:59
Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни
фото Getty Images

Спікер президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара виступає проти загострення напруженості між Росією та Україною, тому готова надати майданчик для діалогу та сприяти йому.

Джерело: Калин, якого цитує Anadolu Ajansı

Деталі: Спікер Реджепа Тайіпа Ердогана зазначив, що протистояння між Росією та Україною не відповідає інтересам усього регіону, зокрема Туреччини. Саме тому Анкара готова зробити все від неї залежне для запобігання новому витку ескалації в регіоні.

За словами Калина, Туреччина має добрі стосунки як із Москвою, так і з Києвом, саме тому може стати майданчиком для діалогу між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Пряма мова: "Безумовно, найкращим виходом було б вирішення питання самими сторонами, а саме Росією та Україною, це був би ідеальний варіант. Однак, якщо подібне не виходить, то Туреччина може зіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу і завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом, вжити заходів по недопущенню ескалації.

Багато країн Заходу не мають таких конструктивних зв'язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється.

Останнє слово, звісно, ​​за самими сторонами. Президент Туреччини може зробити конструктивний крок та організувати діалог Путіна та Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості".

Що передувало: На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "Росія не готує повномасштабне вторгнення до України", тоді ж він наголосив, що в разі небажання зустічатися з ним, Путін міг би хоча б поговорити телефоном. Після цього Москва заявила, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ.

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін 3 грудня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, зокрема поскаржився на використання українською армією безпілотників "Байрактар".
  • Перед цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган говорив про готовність Анкари стати посередником між Росією та Україною, проте у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації тоді заявили, що про посередницьку роль Туреччини в урегулюванні "конфлікту на сході України" не може бути й мови.
  • За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаЕрдоганЗеленськийПутінТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
війна
У Москві поставили зенітно-ракетний комплекс на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати
ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: