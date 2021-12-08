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Пєскова бентежать американські солдати, які "приїжджають сюди"

Середа, 8 грудня 2021, 16:06
Photo by Mikhail Svetlov/Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Північноатлантичний альянс поступово підминає Україну під себе, що для Росії є червоною лінією.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю російському виданню "Известия"

Пряма мова Пєскова: "Росія вживає заходів проти повзучої загрози, яка поширюється у бік її кордонів. Ми бачимо, як НАТО поступово починає підминати Україну під себе. Для Росії це "червона лінія". Але в будь-якому випадку Росія, все, що вона робить, все робиться в рамках території Російської Федерації.

І це не наші солдати приїхали кудись до Латинської Америки, це американські солдати приїжджають сюди".

Передісторія:

  • Раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".
  • Президент Володимир Зеленський порівняв ставлення російської влади до НАТО як до застарілого страху з дитинства, ніби хтось страшний вийде з шафи та налякає.

Теми: РосіяНАТО


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