Пєскова бентежать американські солдати, які "приїжджають сюди"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Північноатлантичний альянс поступово підминає Україну під себе, що для Росії є червоною лінією.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю російському виданню "Известия"

Пряма мова Пєскова: "Росія вживає заходів проти повзучої загрози, яка поширюється у бік її кордонів. Ми бачимо, як НАТО поступово починає підминати Україну під себе. Для Росії це "червона лінія". Але в будь-якому випадку Росія, все, що вона робить, все робиться в рамках території Російської Федерації.

І це не наші солдати приїхали кудись до Латинської Америки, це американські солдати приїжджають сюди".

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