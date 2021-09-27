Путін вважає прихід НАТО в Україну перетином "червоних ліній" РФ

Президент Росії Володимир Путін вважає, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков, ТАСС

Деталі: Пєсков підтвердив, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко неодноразово обговорювали тему потенційного розширення НАТО на територію України.

На запитання, які можуть бути заходи Росії й Білорусі у відповідь на розширення НАТО, Пєсков зазначив, що це будуть "дії щодо забезпечення безпеки двох держав".

Путін говорив на переговорах із Лукашенком, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означає для Москви вихід за рамки допустимого.

Пряма мова Пєскова: "Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на територію України неодноразово згадувалася президентом Путіним... Президент Путін говорив, що це перебуває за межею тих самих червоних ліній, про які він неодноразово говорив раніше".

Цьому передувало: Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

Раніше Володимир Путін заявляв, що якщо іноземні держави будуть "палити мости" з Росією, то відповідь його країни "буде асиметричною, швидкою й жорсткою". "Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти в відношенні Росії "червону межу". А де вона буде проходити – це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі", – говорив він.