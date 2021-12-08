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Британія долучилась до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор у Китаї

Середа, 8 грудня 2021, 16:48
Британія долучилась до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор у Китаї
Борис Джонсон в Лондоні 8 грудня 2021 року. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що Британія фактично долучиться до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Джерело: Reuters з посиланням на виступ Джонсона в парламенті

Пряма мова: "Ми фактично долучимося до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор в Пекіні, жоден британський міністр чи посадовець не буде присутній.

Я особисто не вважаю, що бойкоти спортивних подій доречні, і це залишається політикою британського уряду".

Передісторія: 

  • 6 грудня Сполучені Штати заявили, що їхні урядовці бойкотуватимуть Олімпійські ігри в Пекіні через злочини щодо прав людини в Китаї.
  • 8 грудня до дипломатичного бойкоту приєдналася Австралія.

Українська правда

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Теми: Велика БританіяспортОлімпіадаКитай
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