Британія долучилась до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор у Китаї
Середа, 8 грудня 2021, 17:48
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що Британія фактично долучиться до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.
Джерело: Reuters з посиланням на виступ Джонсона в парламенті
Пряма мова: "Ми фактично долучимося до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор в Пекіні, жоден британський міністр чи посадовець не буде присутній.
Я особисто не вважаю, що бойкоти спортивних подій доречні, і це залишається політикою британського уряду".
Передісторія:
- 6 грудня Сполучені Штати заявили, що їхні урядовці бойкотуватимуть Олімпійські ігри в Пекіні через злочини щодо прав людини в Китаї.
- 8 грудня до дипломатичного бойкоту приєдналася Австралія.
Українська правда