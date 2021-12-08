Російські бойовики стріляли біля Нью-Йорка й Новоолександрівки

Російські бойовики від початку доби двічі обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Російські незаконні формування вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї в напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки.

Що було раніше: У вівторок 7 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.