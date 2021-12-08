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Через ожеледицю в Києві за день трапилося понад сто ДТП 

Середа, 8 грудня 2021, 17:16
Через ожеледицю в Києві за день трапилося понад сто ДТП 
Комунальна спецтехніка обробляє дороги протиожеледними засобами. Фото: КМДА

У столиці станом на 16:00 зареєстрували 112 повідомлень про ДТП.

Джерело: telegram-канал патрульної поліції Києва

Деталі: Поліцейські оперативно опрацьовуються повідомлення про ДТП і відновлюють рух на дорогах.

У повідомленні закликали водіїв зменшувати швидкість на дорогах, не здійснювати небезпечні маневрування та зберігати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

Пішоходів закликали бути пильними на дорогах та переходах, адже гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Передісторія: 

  • Через негоду в Києві міський транспорт курсує без дотримання графіку.
  • Синоптики оголосили в Києві перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю.
  • У четвер 9 грудня в Києві прогнозували ожеледь та значні опади з температурою близько 0° вдень.

Українська правда

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Теми: КиївДТПпогода
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