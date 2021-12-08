Через ожеледицю в Києві за день трапилося понад сто ДТП
Середа, 8 грудня 2021, 18:16
У столиці станом на 16:00 зареєстрували 112 повідомлень про ДТП.
Джерело: telegram-канал патрульної поліції Києва
Деталі: Поліцейські оперативно опрацьовуються повідомлення про ДТП і відновлюють рух на дорогах.
У повідомленні закликали водіїв зменшувати швидкість на дорогах, не здійснювати небезпечні маневрування та зберігати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.
Пішоходів закликали бути пильними на дорогах та переходах, адже гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.
Передісторія:
- Через негоду в Києві міський транспорт курсує без дотримання графіку.
- Синоптики оголосили в Києві перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю.
- У четвер 9 грудня в Києві прогнозували ожеледь та значні опади з температурою близько 0° вдень.
Українська правда