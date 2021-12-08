Через ожеледицю в Києві за день трапилося понад сто ДТП 

У столиці станом на 16:00 зареєстрували 112 повідомлень про ДТП.

Джерело: telegram-канал патрульної поліції Києва

Деталі: Поліцейські оперативно опрацьовуються повідомлення про ДТП і відновлюють рух на дорогах.

У повідомленні закликали водіїв зменшувати швидкість на дорогах, не здійснювати небезпечні маневрування та зберігати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

Пішоходів закликали бути пильними на дорогах та переходах, адже гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Передісторія: