У ТКГ намагаються вирішити, що робити з активізацією бойових дій на Донбасі

Представники Тристоронньої контактної групи 8 грудня обговорювали можливості посилення режиму припинення вогню на сході України, але не дійшли згоди, може відбутися позачергове засідання.

Джерело: спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кіннунен, сайт ОБСЄ, та представник Донецька у ТКГ від України Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24"., "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Кіннунена: "У центрі уваги була ситуація у сфері безпеки. Відбулися тривалі дискусії щодо необхідності забезпечити дотримання угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року. Існує загальне розуміння того, що довгострокове припинення вогню є пріоритетом. Запрошую учасників до подальшої конструктивної роботи.

Хоча кількість порушень режиму припинення вогню, згідно з даними СММ, за останні два тижні зменшилася порівняно з двома попередніми тижнями, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення, як і раніше, викликає занепокоєння через значну активізацію бойових дій.

Місія продовжує повідомляти про спостереження за БПЛА, що не стосуються СММ, вздовж лінії зіткнення, а свобода пересування Місії зазнає ще більших обмежень, особливо в окремих районах Луганської області України (ОРЛО)".

Деталі: Як повідомляє ОБСЄ, учасники робочої групи з безпеки докладно обговорили тему посилення режиму припинення вогню, проте "не досягли єдиного розуміння".

Політична робоча група провела конструктивне обговорення питань, пов'язаних із розробкою єдиного Плану дій щодо імплементації Мінських угод.

Учасники гуманітарної робочої групи зосередили увагу на питанні осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, а також на можливому відкритті двох нових пунктів пропуску через лінію зіткнення у Золотому та Щасті Луганської області.

Економічна робоча група обговорила актуальні аспекти, пов'язані з водопостачанням, включаючи тарифи на оплату води, а також пенсійні виплати, мобільний зв'язок та екологічну ситуацію на Донбасі.

Пряма мова Гармаша: "Підготовано документ, який сьогодні може бути розглянутий на позачерговому засіданні, якщо він влаштує всі сторони".

Цьому передувало: 8 грудня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на засіданні Тристоронньої контактної групи у середу вирішать три основні питання: повернення до режиму припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ.