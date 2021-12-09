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Російські бойовики поранили двох українських військових на Донбасі

Четвер, 9 грудня 2021, 17:11
Ілюстративне фото з сайту "АрміяINFORM"

У зоні проведення операції Об’єднаних сил двоє українських військових дістали поранення внаслідок обстрілів російських військ.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох поранених – середньої тяжкості.

Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: Окупанти двічі обстріляли позиції біля Причепилівки з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

Російські незаконні формування вели вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм в напрямку Станиці Луганської

У напрямках Шумів, Південного та Новомихайлівки обстріли вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Що було раніше: У середу 8 грудня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбасЗбройні сили


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