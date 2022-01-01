31 грудня на Донбасі загинув український військовий – він дістав поранення, несумісне з життям.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Того дня з боку російсько-окупаційних військ було 3 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема на Донеччині неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки - зі стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

1 січня у напрямку Водяного бойовики стріляли з протитанкових гранатометів, в напрямку Широкине з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу Новолуганського - з гранатометів та стрілецької зброї.