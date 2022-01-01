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Колишні чиновники та посли США закликають оприлюднити можливі санкції проти РФ

Субота, 1 січня 2022, 10:09
ФОТО: GETTY IMAGES

Група з 24 колишніх чиновників США у сфері нацбезпеки та експертів щодо Росії закликала Вашингтон оприлюднити заходи, узгоджені на випадок нового нападу РФ на Україну.

Джерело: Associated Press

Деталі: До групи підписантів входять кілька офіційних осіб, які працювали в адміністраціях Барака Обами, Джорджа Буша та Білла Клінтона.

Заяву підписали кілька колишніх послів США, зокрема екс-посли в Україні Стівен Пайфер та Джон Хербст, екс-посли в Росії Майкл Макфол та Олександр Вершбоу, а також Деніел Фрід – колишній посол США у Польщі, який був головним радником зі Східної Європи президентів Барака Обами, Джорджа Буша та Білла Клінтона.

Дослівно заява: "Ми вважаємо, що Сполученим Штатам слід, у тісній консультації зі своїми союзниками по НАТО та з Україною, негайно вжити заходів, щоб вплинути на розрахунки Кремля про витрати та вигоди, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації".

"Така відповідь включатиме пакет серйозних і болючих санкцій, які будуть застосовані негайно, якщо Росія нападе на Україну. В ідеалі, план цих санкцій слід повідомити Москві зараз, щоб Кремль мав чітке уявлення про масштаби економічного удару, з яким він зіткнеться".

Що передувало: 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин. Серед іншого обговорювалося загострення навколо України.

За словами Байдена, він сказав Путіну, що кроки проти України призведуть до санкцій і посилення присутності США в Європі.

Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Тоді Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

Українська правда
Теми: СШАРосіясанкції


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