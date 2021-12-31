Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".

Джерело: Білий дім

Деталі: Байден закликав Росію до деескалації напруги щодо України.

"Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", – ідеться в повідомленні Білого дому.

Президент США висловив підтримку дипломатичним переговорам у двосторонньому і багатосторонньому форматах, у тому числі переговорам щодо стратегічної стабільності США-Росія, у Раді НАТО-Росія, а також ОБСЄ, які пройдуть 10-13 січня.

Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Що цьому передувало: Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці.

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