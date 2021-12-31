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Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

П'ятниця, 31 грудня 2021, 01:18
фото: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".

Джерело: Білий дім

Деталі: Байден закликав Росію до деескалації напруги щодо України.

"Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", – ідеться в повідомленні Білого дому.

Президент США висловив підтримку дипломатичним переговорам у двосторонньому і багатосторонньому форматах, у тому числі переговорам щодо стратегічної стабільності США-Росія, у Раді НАТО-Росія, а також ОБСЄ, які пройдуть 10-13 січня.

Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Що цьому передувало: Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці.

Передісторія:

  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським у середу, вони обговорили поточну напруженість і майбутні переговори США-РФ.
  • Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

Українська правда
Теми: БайденПутін


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