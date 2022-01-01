Зеленський спробує затягнути й конкурс на директора НАБУ – Шабунін

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що команда президента Володимира Зеленського спробує затягнути конкурс на обрання директора НАБУ, який має відбутись навесні 2022 року, за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника САП.

Джерело: Шабунін у статті ZN.UA

Дослівно: "Нічого доброго не варто чекати й від конкурсу на нового директора НАБУ. …Ми вже зараз чекаємо атак Банкової на цей конкурс. Вектори таких атак варіюватимуться від послужливого ОАСКу до зусиль конвертної, вибачте — парламентської більшості".

Деталі: Повноваження чинного керівника НАБУ Артема Ситника спливають у квітні, відповідно процес відбору кандидатів на посаду мав би розпочатися вже в лютому.

І хоча у цьому випадку визначальний голос буде належати незалежним експертам, делегованим нашими міжнародними партнерами, команда Зеленського спробує зірвати і його, вважає Шабунін.

"Якщо ж кадрову незалежність САП і НАБУ вдасться зберегти, то команда Зеленського спробує нейтралізувати загрозу від них в інший спосіб. Наприклад, законодавчо наділити генерального прокурора правом на власний розсуд передавати справи НАБУ/САП іншим органам", - прогнозує він.

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