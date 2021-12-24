Комісія з обрання керівника САП знову не змогла обрати переможця

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства.

Джерело: засідання комісії

Деталі: Комісія не змогла затвердити результати конкурсу – не вистачало голосів.

Глава комісії Катерина Коваль (від "За майбутнє") причиною назвала те, що потрібно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, наприклад, чи є допуск до держтаємниці у кандидатів.

Таку ж причину називали три дні тому.

24 грудня Коваль повідомила, що "відповідь не надійшла".

Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

Передісторія: