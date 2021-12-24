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Комісія з обрання керівника САП знову не змогла обрати переможця

П'ятниця, 24 грудня 2021, 18:38
Комісія з обрання керівника САП знову не змогла обрати переможця
фото: САП

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства.

Джерело: засідання комісії

Деталі: Комісія не змогла затвердити результати конкурсу – не вистачало голосів.

Глава комісії Катерина Коваль (від "За майбутнє") причиною назвала те, що потрібно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, наприклад, чи є допуск до держтаємниці у кандидатів.

Таку ж причину називали три дні тому.

24 грудня Коваль повідомила, що "відповідь не надійшла".

Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

Передісторія:

  • Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
  • У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
  • Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
  • Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
  • Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратура
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