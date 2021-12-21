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Комісія таки зірвала обрання керівника САП

Вівторок, 21 грудня 2021, 20:09
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Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Джерело: засідання комісії 21 грудня

Деталі: Всі представники Верховної Ради, окрім В’ячеслава Навроцького ("Слуга народу"), не підтримали жодне голосування за підтвердження результатів конкурсу на посади в САП.

Голосували двічі щодо обрання очільника САП – рішення не було. Протягом декількох годин члени комісії сперечалися, доходило навіть до образ та звинувачень.

Іноземці та Навроцький закликали до логіки й пояснювали, що суто математичним шляхом переможець вже є.

П’ять з шести членів від парламенту голова комісії Катерина Коваль ("За майбутнє"), Олена Бусол ("За майбутнє"), Андрій Гуджал ("Опозиційна платформа – За життя"), Богдан Романюк ("Довіра"), та Євген Соболь ("Слуга народу") не підтримували жодного голосування.

Вони пояснювали це необхідністю узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, наприклад, чи є допуск до держтаємниці у кандидатів.

Іноземні члени намагалися пояснити, що їхня робота – обрати главу відомства, а узгоджувати питання щодо держтаємниці – це можна й згодом. Також вони висловили побоювання, що наступна зустріч членів комісії може не відбутися через відсутність кворуму. Попередньо пропонували провести засідання 23 та 24 грудня.

Під час третього голосування не підтримали навіть затвердження і оприлюднення рейтингу кандидатів.

Комісія таки пішла на перерву, не підтримавши остаточного результату.

Пряма мова Коваль: "Я хочу отримати від Офісу (генпрокурора – ред., що ці кандидати перевірені відповідно до закону про очищення влади та мають допуск до державної таємниці".

Передісторія:

  • Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
  • У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
  • Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
  • Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
  • Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.

Роман Петренко, УП
Теми: Антикорупційна прокуратура


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