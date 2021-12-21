Комісія таки зірвала обрання керівника САП

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Джерело: засідання комісії 21 грудня

Деталі: Всі представники Верховної Ради, окрім В’ячеслава Навроцького ("Слуга народу"), не підтримали жодне голосування за підтвердження результатів конкурсу на посади в САП.

Голосували двічі щодо обрання очільника САП – рішення не було. Протягом декількох годин члени комісії сперечалися, доходило навіть до образ та звинувачень.

Іноземці та Навроцький закликали до логіки й пояснювали, що суто математичним шляхом переможець вже є.

П’ять з шести членів від парламенту голова комісії Катерина Коваль ("За майбутнє"), Олена Бусол ("За майбутнє"), Андрій Гуджал ("Опозиційна платформа – За життя"), Богдан Романюк ("Довіра"), та Євген Соболь ("Слуга народу") не підтримували жодного голосування.

Вони пояснювали це необхідністю узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, наприклад, чи є допуск до держтаємниці у кандидатів.

Іноземні члени намагалися пояснити, що їхня робота – обрати главу відомства, а узгоджувати питання щодо держтаємниці – це можна й згодом. Також вони висловили побоювання, що наступна зустріч членів комісії може не відбутися через відсутність кворуму. Попередньо пропонували провести засідання 23 та 24 грудня.

Під час третього голосування не підтримали навіть затвердження і оприлюднення рейтингу кандидатів.

Комісія таки пішла на перерву, не підтримавши остаточного результату.

Пряма мова Коваль: "Я хочу отримати від Офісу (генпрокурора – ред., що ці кандидати перевірені відповідно до закону про очищення влади та мають допуск до державної таємниці".

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