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У Китаї через землетрус обвалилася частина Великої стіни

Понеділок, 10 січня 2022, 01:28
У Китаї через землетрус обвалилася частина Великої стіни
фото: pixabay

Частина Великої стіни в Китаї обвалилася внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 бала.

Джерело: Global Times

Деталі: Частина Великої стіни обвалилася внаслідок землетрусу магнітудою 6,9, який стався в північно-західній провінції Цинхай у суботу опівночі на глибині 10 кілометрів.

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Землетрус стався у малонаселеному районі, але кілька великих міст відчули поштовхи.

Повідомлень про загиблих не надходило, але дев'ять людей отримали травми.

Після сильного землетрусу влада організувала перевірку місцевих культурних пам’яток і виявила місце обвалення. Встановлено первинний захист та тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Як виявилося, 2 метри Великої стіни обвалилися в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на півночі Китаю.

Теми: Китай
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