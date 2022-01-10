У Китаї через землетрус обвалилася частина Великої стіни
Понеділок, 10 січня 2022, 01:28
Частина Великої стіни в Китаї обвалилася внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 бала.
Джерело: Global Times
Деталі: Частина Великої стіни обвалилася внаслідок землетрусу магнітудою 6,9, який стався в північно-західній провінції Цинхай у суботу опівночі на глибині 10 кілометрів.
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Землетрус стався у малонаселеному районі, але кілька великих міст відчули поштовхи.
Повідомлень про загиблих не надходило, але дев'ять людей отримали травми.
Після сильного землетрусу влада організувала перевірку місцевих культурних пам’яток і виявила місце обвалення. Встановлено первинний захист та тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
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Як виявилося, 2 метри Великої стіни обвалилися в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на півночі Китаю.