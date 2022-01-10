В Китае из-за землетрясения обрушилась часть Великой стены
Часть Великой стены в Китае обрушилась в результате землетрясения магнитудой 6,9 балла.
Источник: Global Times
Детали: Часть Великой стены обрушилась в результате землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло в северо-западной провинции Цинхай в субботу в полночь на глубине 10 километров.
Землетрясение произошло в малонаселенном районе, но несколько крупных городов почувствовали толчки.
Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили травмы.
После сильного землетрясения власти организовали проверку местных культурных памятников и обнаружили место обрушения. Установлена первичная защита и продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Как оказалось, 2 метра Великой стены обрушились в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на севере Китая.