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Рекорд на Івано-Франківщині: майже 4,5 тисячі осіб виконали колядку

Понеділок, 10 січня 2022, 04:47
фото: galka.if.ua

9 січня у селі Підгір'я Івано-Франківської області майже 4,5 тисячі осіб заспівали колядку "Нова радість стала" і встановили рекорд.

Джерело: Суспільне

Деталі: Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували наймасовіше виконання колядки.

"Сьогодні встановили рекорд — наймасовіше виконання колядки "Нова радість стала". Категорія рекорду — мистецтво. Зафіксували 4 471 учасника. Рахували за формулярами у касах, де записувалися люди, які приходили на захід", — розповіла експертка Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.

З її слів, попередній рекорд встановили у 2017 у Дрогобичі на Львівщині. Тоді в унісон заколядували 828 людей.

Загалом, сказала Тетяна Розвадовська, це — вже третій схожий рекорд. Вона також додала, що є рекорд і з наймасовішого виконання "Щедрика" — 3 500 людей.

Співорганізаторка заходу Олена Ананєвич каже, що рішення встановити рекорд прийшло зненацька. Оголошення про захід розмістили в Інтернеті, також зверталися у сільські та селищні ради й до творчих колективів. Колядку "Нова радість стала" обрали не випадково.

"Це – одна з найдревніших колядок. Вона – дуже близька, її всі знають – від маленького до дорослого, тому ми вирішили, що саме вона", – говорить Олена Анаєвич.

З її слів, масове виконання колядок планують зробити традиційним та проводити його у різних містах і селах.

Теми: Івано-Франківська область


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