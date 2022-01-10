Рекорд в Ивано-Франковской области: почти 4,5 тысячи человек исполнили колядку

9 января в селе Подгорье Ивано-Франковской области почти 4,5 тысячи человек спели колядку "Нова радість стала" и установили рекорд.

Источник: Общественное

Детали: Представители Книги рекордов Украины официально зафиксировали самое массовое исполнение колядки.

"Сегодня установили рекорд — самое массовое исполнение колядки "Нова радість стала". Категория рекорда — искусство. Зафиксировали 4 471 участника. Считали по формулярам в кассах, где записывались люди, которые приходили на мероприятие", — рассказала эксперт Книги рекордов Украины Татьяна Розвадовская.

По ее словам, предыдущий рекорд установили в 2017 году в Дрогобыче на Львовщине. Тогда в унисон заколядовали 828 человек.

В общем, сказала Татьяна Розвадовская, это уже третий похожий рекорд. Она также добавила, что есть рекорд и по самому массовому исполнению "Щедрика" – 3 500 человек.

Соорганизатор мероприятия Елена Ананевич говорит, что решение установить рекорд пришло внезапно. Объявление о мероприятии разместили в Интернете, также обращались в сельские и поселковые советы и к творческим коллективам. Колядку "Нова радість стала" избрали не случайно.

"Это – одна из самых древних колядок. Она – очень близка, ее все знают – от маленького до взрослого, поэтому мы решили, что именно она", – говорит Елена Анаевич.

По ее словам, массовое исполнение колядок планируют сделать традиционным и проводить его в разных городах и селах.