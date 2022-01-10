Франція стала першою в Європі за поширенням Covid
8 січня у світі діагностували 1 856 698 нових випадки захворювання на коронавірус. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Британія.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії.
Зокрема, у США зафіксували понад 308 тисяч, у Франції – понад 296 тисяч і в Індії – понад 180 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія та Британія. Україна – на 48 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (763), США (308), Мексиці (202).
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Британія.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Британія.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 259 529 451 особа. Наразі нараховується майже 43 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 505 854 смерті від COVID-19.
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