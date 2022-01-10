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Франція стала першою в Європі за поширенням Covid

Понеділок, 10 січня 2022, 06:36
фото: pixabay

8 січня у світі діагностували 1 856 698  нових випадки захворювання на коронавірус. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Британія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії.

Зокрема, у США зафіксували понад 308 тисяч, у Франції – понад 296 тисяч і в Індії – понад 180 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія та Британія. Україна – на 48 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (763), США (308), Мексиці (202).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Британія.

 

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Британія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 259 529 451 особа. Наразі нараховується майже 43 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 505 854 смерті від COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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